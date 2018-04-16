Менеджер турагентства оставила 17 серовчан без отпуска 

В Серове перед судом по обвинению в мошенничестве предстанет 43-летняя местная жительница. Она, по версии следствия, облапошила 17 клиентов турагентства «ИНТУР-С», в котором работала менеджером.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, женщина, получив от людей деньги за туристические услуги, тратила их по своему разумению. В итоге почти два десятка клиентов остались и без денег, и без путевок. Общая сумма ущерба составила более 1,3 миллиона рублей.
Серовская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение. Женщине грозит до 5 лет лишения свободы.