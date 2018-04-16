Ещё
Иномарку стоимостью около 3 млн руб. похитили у безработного в ТиНАО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Трамп планировал атаковать российские объекты
Трамп планировал атаковать российские объекты

Иномарку стоимостью около 3 млн руб. похитили у безработного в ТиНАО 

Агентство «Москва» 46 минут назад
В Троицком округе столицы у безработного украли автомашину стоимостью около 3 млн руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по городу.
«В полицию от 55-летнего неработающего мужчины поступило заявление о том, что неизвестный, проникнув на территорию частного владения по адресу: Москва, поселение Вороновское, дер. Косовка, совершил кражу принадлежащего заявителю автомобиля марки Toyota Land Cruiser 200. Материальный ущерб составил около 3 млн руб.», — говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. «Кража».
Агентство «Москва»: последние новости
Более 25 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы Приезжая в Подмосковье выманила у сожителя 7,3 млн руб. и украла его оружие Полиция проверяет заявление москвичи о нападении на нее неизвестных с ножом у ТЦ «Охотный ряд»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп планировал атаковать российские объекты477
Данные по дипломатам РФ разозлили Трампа130
Глава Франции выдвинул обвинение России763
США потратят $65 млн на «освобождение» Донбасса48
Эксперты обрадовали россиян226
Видео
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
05:28
CNN предоставил снимки «успешного» удара по Сирии
В мире Ближний Восток
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
10:37
США потратят $65 млн на «освобождение» Донбасса
В мире Экономика
01:05
Эксперты обрадовали россиян
Рынки Экономика
04:09
Трамп планировал атаковать российские объекты
В мире Армия
04:21
Кончита Вурст шокировала своей болезнью
Шоу-бизнес
03:21
Глава Франции выдвинул обвинение России
В мире Армия
01:35
За Асада: понедельник начинается с санкций
В мире Статьи
00:35
Данные по дипломатам РФ разозлили Трампа
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение