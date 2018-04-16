Иномарку стоимостью около 3 млн руб. похитили у безработного в ТиНАО

В Троицком округе столицы у безработного украли автомашину стоимостью около 3 млн руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по городу.

«В полицию от 55-летнего неработающего мужчины поступило заявление о том, что неизвестный, проникнув на территорию частного владения по адресу: Москва , поселение Вороновское, дер. Косовка, совершил кражу принадлежащего заявителю автомобиля марки Toyota Land Cruiser 200. Материальный ущерб составил около 3 млн руб.», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. «Кража».