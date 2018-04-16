Жители Перми из мести обокрал магазин, в котором работал

25-летнего пермяка обвиняют в магазинных кражах. Первое преступление он совершил из мести. Почувствовав безнаказанность, он решился на второе нападение.

«Сотрудники отдела МВД России по Краснокамскому району завершили расследование уголовного дела в отношении ранее судимого за незаконный оборот наркотиков 25-летнего пермяка. Ему предъявлено обвинение в совершении двух краж», — сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.

Оба преступления мужчина совершил в январе. После задержания мужчина признался полицейским, что первую кражу в Мысах совершил из мести. Молодой человек три недели работал в магазине разнорабочим, но хозяйка не заплатила ему за работу. На второе преступление в селе Усть-Сыны он решился, рассчитывая, что вновь окажется безнаказанным.

«В ходе осмотров мест преступлений стражи порядка установили, что злоумышленник проникал в помещения с помощью монтировки, повреждая замки или выламывая двери, откуда похищал деньги и продукты питания. Общий ущерб составил более 30 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба краевой полиции.

Расследование краж завершилось. Уголовное дело направили в суд.