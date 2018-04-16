Решу проблему за взятку: дело адвоката, обвиняемого в мошенничестве, передано в суд

Завершено расследование уголовного дела против 59-летнего адвоката. Мужчина обвиняется в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное с причи­нением зна­чительного ущерба гражданину, если при этом преступле­ние не было дове­дено до конца по не зависящим от этого лица обстоятель­ствам).

— По версии следствия, в июле 2017 года обвиняемый, находясь в Шадринске , предложил местному жителю помощь. Адвокат пообещал, что сделает так, чтобы процессуальное решение о возбуждении уголовного дела было принято в интересах клиента. Затем он сообщил последнему, что договоренность по его вопросу достигнута, но для этого нужно передать сотрудникам правоохранительных органов в качестве не­законного вознаграждения 200 тысяч рублей. В действительности обвиняемый планировал оставить деньги себе, — сообщает пресс-служба областной прокуратуры