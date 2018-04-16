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Решу проблему за взятку: дело адвоката, обвиняемого в мошенничестве, передано в суд
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Решу проблему за взятку: дело адвоката, обвиняемого в мошенничестве, передано в суд 

45.ru 34 минуты назад
Фото: 45.ru
Завершено расследование уголовного дела против 59-летнего адвоката. Мужчина обвиняется в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное с причи­нением зна­чительного ущерба гражданину, если при этом преступле­ние не было дове­дено до конца по не зависящим от этого лица обстоятель­ствам).
— По версии следствия, в июле 2017 года обвиняемый, находясь в Шадринске, предложил местному жителю помощь. Адвокат пообещал, что сделает так, чтобы процессуальное решение о возбуждении уголовного дела было принято в интересах клиента. Затем он сообщил последнему, что договоренность по его вопросу достигнута, но для этого нужно передать сотрудникам правоохранительных органов в качестве не­законного вознаграждения 200 тысяч рублей. В действительности обвиняемый планировал оставить деньги себе, — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Сразу после получения суммы адвокат был задержан оперативными со­трудниками УФСБ Рос­сии по Курганской об­ласти. Своей вины адвокат не признал. Уголовное дело направлено в Шадринский районный суд.
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