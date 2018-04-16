Решу проблему за взятку: дело адвоката, обвиняемого в мошенничестве, передано в суд 

Завершено расследование уголовного дела против 59-летнего адвоката. Мужчина обвиняется в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам).
— По версии следствия, в июле 2017 года обвиняемый, находясь в Шадринске, предложил местному жителю помощь. Адвокат пообещал, что сделает так, чтобы процессуальное решение о возбуждении уголовного дела было принято в интересах клиента. Затем он сообщил последнему, что договоренность по его вопросу достигнута, но для этого нужно передать сотрудникам правоохранительных органов в качестве незаконного вознаграждения 200 тысяч рублей. В действительности обвиняемый планировал оставить деньги себе, — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Сразу после получения суммы адвокат был задержан оперативными сотрудниками УФСБ России по Курганской области. Своей вины адвокат не признал. Уголовное дело направлено в Шадринский районный суд.