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Мать из Свирска осудили на два года за гибель троих детей на пожаре
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Мать из Свирска осудили на два года за гибель троих детей на пожаре 

АиФ Иркутск 58 минут назад
Фото: АиФ Иркутск
В Свирске осуждена женщина — мать троих детей, которые погибли на пожаре частного дома 17 ноября 2017 года. Об этом сообщает Черемховский городской суд.
Судом установлено, что в этот день женщина затопила печь и ушла из дома, заперев оставшихся одних трёхлетних двойняшек и двухлетнего сына. Пока она отсутствовала, от печи произошло возгорание, начался пожар. Все трое детей погибли, задохнувшись от угарного газа. Суд установил, что во время отсутствия женина употребляла спиртные напитки.
На суде женщина полностью признала свою вину. Руководствуясь смягчающими обстоятельствами, суд назначил ей наказание, предусмотренное частью третьей статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Женщина приговорена к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии — поселении. Приговор не вступил в законную силу.
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