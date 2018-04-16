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В Карелии возбуждено уголовное дело о получении незаконного денежного вознаграждения в крупном размере
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В Карелии возбуждено уголовное дело о получении незаконного денежного вознаграждения в крупном размере 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В противоправной деятельности подозревается руководитель государственного унитарного предприятия.
Полицейскими установлено, что к концу прошлого года у организации, которую возглавляет подозреваемая, возникла задолженность по договорам перед транспортной фирмой в сумме 600 000 рублей. Однако руководитель дала подчиненным указание не гасить долг. Напротив, у представителя фирмы, перед которой не были исполнены обязательства по оплате аренды автотранспорта, она потребовала 480 000 рублей. Только после получения этих денежных средств, подозреваемая обещала выплатить часть долга.
Подозреваемая была задержана после получения первой части незаконного вознаграждения в размере 35 000 рублей. В настоящее время в отношении нее возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации «Получение взятки, совершенное с вымогательством в крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.
Кроме того, установлено, что на счета подконтрольной ей фирмы по фиктивным договорам оказания услуг незаконно было переведено более 2 000 000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дела по статье 160 Уголовного кодекса Российской Федерации. Устанавливаются все лица, причастные к незаконной деятельности.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
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