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В Хабаровске следователями МВД России возбуждено уголовное дело о присвоении денежных средств участников долевого строительства
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Трамп планировал атаковать российские объекты

В Хабаровске следователями МВД России возбуждено уголовное дело о присвоении денежных средств участников долевого строительства 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Сотрудниками Следственного управления УМВД России по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело в отношении троих директоров строительных коммерческих фирм, подозреваемых в присвоении денежных средств участников долевого строительства жилья.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлено, что в течении пяти лет директор одной из строительных компаний при посредничестве еще двоих фигурантов заключил порядка 840 договоров о долевом участии в строительстве жилых комплексов с бизнес-объектами. Согласно условиям договора, дольщики перечислили на расчетный счет фирмы денежные средства, однако их часть была израсходована на цели, не связанные со строительством объектов.
Общий ущерб от действий злоумышленников составил около 1 миллиарда рублей. Условия договорных отношений со стороны организаций застройщиков не выполнены, объекты в эксплуатацию не введены, а их строительство прекращено.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата». Максимальная санкция за совершение данного преступления предусматривает наказание в виде лишение свободы сроком до 10 лет.
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым.
Стражами правопорядка проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного противоправного деяния.
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