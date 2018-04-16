Ещё
В Краснодаре задержали волгоградца за изнасилование 17-летней давности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Трамп планировал атаковать российские объекты
Трамп планировал атаковать российские объекты

В Краснодаре задержали волгоградца за изнасилование 17-летней давности 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Полицейские задержали и заключили под стражу 37-летнего волгоградца, скрывавшегося в Краснодаре от правосудия. Мужчина 17 лет назад совершил с приятелями групповое изнасилование.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном СУ СКР, жертва надругательства обратилась в полицию в 2001 году. На тот момент девушке было 16 лет. Она сообщила правоохранителям, что ее изнасиловали молодые люди, с которыми она познакомилась на дискотеке. Полицейским удалось задержать трех парней. Четвертый злоумышленник успел скрыться. Его объявили в федеральный розыск и заочно предъявили ему обвинение. Насильника искали 17 лет. На днях его задержали в Краснодаре, куда он переехал 14 лет назад. Он жил все это время без документов, перебиваясь случайными заработками. Мужчина также успел обзавестись семье и двумя детьми.
К настоящему моменту мужчину уже доставили в Волгоград. В ходе допроса он свою вину в содеянном не признал, заявив, что вступил в половой контакт с девушкой по обоюдному согласию. «Однако материалы уголовного дела свидетельствуют об обратном», — подчеркнули в СУ СКР.
АиФ Волгоград: последние новости
Под Волгоградом мужчину подозревают в убийстве 82-летней матери Под Волгоградом мужчина прописал в своем доме 64 иностранца Волгоградцев просят помочь найти мужчину, ограбившего магазин
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп планировал атаковать российские объекты477
Данные по дипломатам РФ разозлили Трампа130
Глава Франции выдвинул обвинение России763
США потратят $65 млн на «освобождение» Донбасса48
Эксперты обрадовали россиян226
Видео
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
05:28
CNN предоставил снимки «успешного» удара по Сирии
В мире Ближний Восток
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
10:37
США потратят $65 млн на «освобождение» Донбасса
В мире Экономика
01:05
Эксперты обрадовали россиян
Рынки Экономика
04:09
Трамп планировал атаковать российские объекты
В мире Армия
04:21
Кончита Вурст шокировала своей болезнью
Шоу-бизнес
03:21
Глава Франции выдвинул обвинение России
В мире Армия
01:35
За Асада: понедельник начинается с санкций
В мире Статьи
00:35
Данные по дипломатам РФ разозлили Трампа
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение