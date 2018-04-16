В Краснодаре задержали волгоградца за изнасилование 17-летней давности

Полицейские задержали и заключили под стражу 37-летнего волгоградца, скрывавшегося в Краснодаре от правосудия. Мужчина 17 лет назад совершил с приятелями групповое изнасилование.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном СУ СКР, жертва надругательства обратилась в полицию в 2001 году. На тот момент девушке было 16 лет. Она сообщила правоохранителям, что ее изнасиловали молодые люди, с которыми она познакомилась на дискотеке. Полицейским удалось задержать трех парней. Четвертый злоумышленник успел скрыться. Его объявили в федеральный розыск и заочно предъявили ему обвинение. Насильника искали 17 лет. На днях его задержали в Краснодаре, куда он переехал 14 лет назад. Он жил все это время без документов, перебиваясь случайными заработками. Мужчина также успел обзавестись семье и двумя детьми.