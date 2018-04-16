Адвоката будут судить за попытку обмана клиента на 200 тысяч в Зауралье

Адвокат предстанет перед судом в Шадринске по обвинению в попытке обмануть клиента на 200 тысяч рублей, сообщают в прокуратуре Курганской области.

По версии следствия, 59-летний обвиняемый пообещал потерпевшему повлиять на решение о возбуждении уголовного дела и попросил за это 200 тысяч рублей, которые якобы предназначались для взятки правоохранителям.

Уголовное дело направлено в суд, свою вину мужчина не признал.