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Адвоката будут судить за попытку обмана клиента на 200 тысяч в Зауралье
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Адвоката будут судить за попытку обмана клиента на 200 тысяч в Зауралье 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Адвокат предстанет перед судом в Шадринске по обвинению в попытке обмануть клиента на 200 тысяч рублей, сообщают в прокуратуре Курганской области.
По версии следствия, 59-летний обвиняемый пообещал потерпевшему повлиять на решение о возбуждении уголовного дела и попросил за это 200 тысяч рублей, которые якобы предназначались для взятки правоохранителям.
«В действительности адвокат намеревался присвоить денежные средства и распорядиться ими по своему усмотрению. После передачи денег он был задержан сотрудниками УФСБ России по Курганской области», — пояснили в прокуратуре.
Уголовное дело направлено в суд, свою вину мужчина не признал.
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