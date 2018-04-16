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Адвокат хотел «надуть» шадринца на 200 тысяч рублей
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Адвокат хотел «надуть» шадринца на 200 тысяч рублей 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
59-летний адвокат обвиняется в покушении на мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину.
Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Курганской области, в июле 2017 года обвиняемый, находясь в городе Шадринске, предложил местному жителю помощь в решении вопроса с принятием интересующего его процессуального решения о возбуждении уголовного дела. При этом попросил у него 200 тысяч рублей для передачи сотрудникам правоохранительных органов в качестве взятки, сообщив последнему заведомо ложные сведения о достигнутой на этот счет договоренности. В действительности адвокат намеревался присвоить денежные средства и распорядиться ими по своему усмотрению. После передачи денег он был задержан сотрудниками УФСБ России по Курганской области. Свою вину в совершении преступления он не признал.
Уголовное дело направлено в Шадринский районный суд для рассмотрения по существу.
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