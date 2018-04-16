В Приморье задержан серийный вор

Сотрудниками отдела МВД России по Михайловскому району была раскрыта серия краж в селе Григорьевка., сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по Михайловскому району.

В феврале 2018 года в отделе полиции были зарегистрированы три сообщения граждан о кражах личного имущества, общая стоимость которого превысила 25 тысяч рублей.

Были возбуждены уголовные дела по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение или иное хранилище».

Сотрудниками отдела МВД России по Михайловскому району была установлена личность и местонахождение подозреваемого.