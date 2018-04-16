Четверых жителей Хабаровска подозревают в экстремизме в соцсетях

ХАБАРОВСК , 16 апреля. / ТАСС /. Уголовные дела возбуждены в Хабаровске в отношении четверых молодых людей за негативные публикации в соцсетях о представителях разных этнических групп. Об этом сообщает СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

"Подозреваемые выкладывали на своих страницах в популярной социальной сети текстовые сообщения, аудио и видеофайлы, содержание которых, согласно актов экспертных исследований, направлено на возбуждение ненависти и вражды по отношению к группе лиц, выделенных по национальному критерию", — говорится в сообщении.

Следствие в отношении мужчин 18-20 лет возбудило четыре уголовных дела по ч.1 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти и вражды"). Сейчас подозреваемых отпустили под подписку о невыезде.

По местам их жительства прошли обыски, изъяты технические средства, с помощью которых размещались публикации, назначены лингвистические экспертизы.