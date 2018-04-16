Четверых жителей Хабаровска подозревают в экстремизме в соцсетях 

ХАБАРОВСК, 16 апреля. /ТАСС/. Уголовные дела возбуждены в Хабаровске в отношении четверых молодых людей за негативные публикации в соцсетях о представителях разных этнических групп. Об этом сообщает СУ СК РФ по Хабаровскому краю.
"Подозреваемые выкладывали на своих страницах в популярной социальной сети текстовые сообщения, аудио и видеофайлы, содержание которых, согласно актов экспертных исследований, направлено на возбуждение ненависти и вражды по отношению к группе лиц, выделенных по национальному критерию", — говорится в сообщении.
Следствие в отношении мужчин 18-20 лет возбудило четыре уголовных дела по ч.1 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти и вражды"). Сейчас подозреваемых отпустили под подписку о невыезде.
По местам их жительства прошли обыски, изъяты технические средства, с помощью которых размещались публикации, назначены лингвистические экспертизы.
Как уточнятся в сообщении пресс-службы УМВД России по Хабаровскому краю, ранее молодые люди в поле зрения правоохранителей не попадали, двое из них — студенты.