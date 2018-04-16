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После визита соседки, болховчанин лишился 5 тысяч рублей
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После визита соседки, болховчанин лишился 5 тысяч рублей 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
С заявлением о пропаже денег в дежурную часть полиции Болховского района обратился местный житель, сообщает пресс-служба УМВД по Орловской области.
Потерпевший рассказал, что из кармана его куртки, которая находилась дома, пропали 5 тысяч рублей. Следственным отделом ОМВД России по Болховскому району было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемой. Ей оказалась соседка потерпевшего. Как выяснилась, она зашла в гости к родственнице орловца и, когда уходила, похитила деньги. Свою вину женщина признала и изъявила желание возместить ущерб.
В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Сообщение После визита соседки, болховчанин лишился 5 тысяч рублей появились сначала на РИА 57.
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