После визита соседки, болховчанин лишился 5 тысяч рублей

С заявлением о пропаже денег в дежурную часть полиции Болховского района обратился местный житель, сообщает пресс-служба УМВД по Орловской области

Потерпевший рассказал, что из кармана его куртки, которая находилась дома, пропали 5 тысяч рублей. Следственным отделом ОМВД России по Болховскому району было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемой. Ей оказалась соседка потерпевшего. Как выяснилась, она зашла в гости к родственнице орловца и, когда уходила, похитила деньги. Свою вину женщина признала и изъявила желание возместить ущерб.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.