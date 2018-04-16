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В Магадане мужчина умер в полицейской машине
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В Магадане мужчина умер в полицейской машине 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Следователи в Магадане проводят проверку по факту смерти 26-летнего мужчины в служебном автомобиле патрульно-постовой службы, сообщает в понедельник СУСК России по Магаданской области.
По информации следствия, в воскресенье в полицию поступил вызов о семейном конфликте в одной из квартир дома по улице Гагарина.
"По указанному адресу был направлен наряд сотрудников полиции. Прибыв на место, сотрудники полиции установили 26-летнего местного жителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения и не желал подчиняться законным требованиям стражей порядка прекратить свои противоправные действия", — говорится в сообщении.
Поясняется, что мужчину решили доставить в магаданское отделение полиции, но во время поездки ему стало плохо. В травмпункте, куда доставили молодого человека, врачи констатировали его смерть.
"По данному факту проводится доследственная процессуальная проверка, в ходе которой для установления причины и обстоятельств смерти назначена судебная медицинская экспертиза, проводятся опросы лиц", — отмечает ведомство.
По результатам предварительного исследования тела мужчины специалисты выяснили, что смерть наступила от острого отравления этиловым спиртом. Признаков, свидетельствующих о насильственном характере смерти, не обнаружено, уточняет следствие.
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