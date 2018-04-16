В Магадане мужчина умер в полицейской машине

По информации следствия, в воскресенье в полицию поступил вызов о семейном конфликте в одной из квартир дома по улице Гагарина.

"По указанному адресу был направлен наряд сотрудников полиции. Прибыв на место, сотрудники полиции установили 26-летнего местного жителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения и не желал подчиняться законным требованиям стражей порядка прекратить свои противоправные действия", — говорится в сообщении.

Поясняется, что мужчину решили доставить в магаданское отделение полиции, но во время поездки ему стало плохо. В травмпункте, куда доставили молодого человека, врачи констатировали его смерть.

"По данному факту проводится доследственная процессуальная проверка, в ходе которой для установления причины и обстоятельств смерти назначена судебная медицинская экспертиза, проводятся опросы лиц", — отмечает ведомство.

По результатам предварительного исследования тела мужчины специалисты выяснили, что смерть наступила от острого отравления этиловым спиртом. Признаков, свидетельствующих о насильственном характере смерти, не обнаружено, уточняет следствие.