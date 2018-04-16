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Полицейскими УМВД России по г.о. Подольск раскрыта кража автомобиля стоимостью 600 тысяч рублей
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Полицейскими УМВД России по г.о. Подольск раскрыта кража автомобиля стоимостью 600 тысяч рублей 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Фото: Приморская газета
В дежурную часть 3 отдела полиции УМВД России по г.о. Подольск поступило заявление от 24-летней местной жительницы о том, что неизвестный украл автомобиль иностранного производства, припаркованный во дворе одного из домов. Сумма ущерба составила более 600 тысяч рублей.
Сотрудниками отдела уголовного розыска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан ранее судимый 30-летний уроженец ближнего зарубежья.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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