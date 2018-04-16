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Житель Красноярского края пытался продать за границу нефрит
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Житель Красноярского края пытался продать за границу нефрит 

АиФ Красноярск 53 минуты назад
Фото: АиФ Красноярск
Житель Красноярского края незаконно добыл 10 тонн нефрита и пытался продать за границу, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю.
Частный предприниматель из Красноярска решил добывать полезные ископаемые, чтобы продавать за границу. При этом он не позаботился о наличии лицензии на такую деятельность. В Шушенском районе организованное им предприятие добыло более 10 тонн необработанного нефрита. Таким образом бизнесмен нанес ущерб государству на сумму около 1,5 млн рублей.
Похищенное было изъято, ущерб возмещен. По статье «Кража» 55-летний мужчина осужден на 4 года лишения свободы условно.
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