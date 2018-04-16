Житель Красноярского края признан виновным в незаконной добыче 10 тонн полезных ископаемых

Сотрудники полиции доказали вину жителя города Красноярска , который незаконно добыл более 10 тонн нефрита.

Как установлено в ходе предварительного расследования, 55-летний житель г. Красноярска, являющийся частным предпринимателем, в период с июня 2012 по ноябрь 2012 года, осуществил добычу нефрита-сырца. Не имея государственной лицензии на осуществление добычи полезных ископаемых, злоумышленник добыл более 10 тонн необработанный камней с месторождения, расположенного в Шушенском районе, с целью последующей реализации за границу. Сумма причиненного ущерба составила более 1,5 миллионов рублей. В ходе следствия, похищенное полезное ископаемое было изъято из незаконного пользования, причиненный государству ущерб полностью возмещен.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Рассмотрев все обстоятельства и изучив доказательства, собранные сотрудниками полиции, суд признал вину мужчины и приговорил его к 4 годам лишения свободы условно.