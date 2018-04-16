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Жителю Новоорского района грозит колония за самодельный револьвер
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Жителю Новоорского района грозит колония за самодельный револьвер 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Новоорском районе полицейские у одного из местных жителей нашли самодельный револьвер и 3 патрона к нему.
Было установлено, что предмет похожий на пистолет— гладкоствольный шестизарядный револьвер, предназначенный для стрельбы, а три патрона калибра 5,6 мм являются штатными патронами к спортивно-охотничьему нарезному оружию.
43-летний сельчанин заявил, что в 2008 нашел револьвер и патроны на свалке поселка Энергетик.
Возбуждено уголовное дело по статье ««Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия». Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до 4 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД региона.
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