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Очень честному наркоману из Приморья грозит до трех лет лишения свободы
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Очень честному наркоману из Приморья грозит до трех лет лишения свободы 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России по городу Владивостоку, находясь на маршруте патрулирования, в районе улицы Ивановской обратили внимание на мужчину, поведение котрого вызвало подозрение:, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Владивостоку.
В ходе криминалистической экспертизы было установлено, что содержимым свертка является наркотическое средство синтетического ряда «Скорость», общим весом 0,3 грамма.
Ранее судимый 40-летний житель Дальнегорска пояснил, что хранил наркотики без цели сбыта, для личного употребления.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в значительном размере». Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
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