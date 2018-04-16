Очень честному наркоману из Приморья грозит до трех лет лишения свободы

Сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России по городу Владивостоку , находясь на маршруте патрулирования, в районе улицы Ивановской обратили внимание на мужчину, поведение котрого вызвало подозрение:, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Владивостоку.

В ходе криминалистической экспертизы было установлено, что содержимым свертка является наркотическое средство синтетического ряда «Скорость», общим весом 0,3 грамма.

Ранее судимый 40-летний житель Дальнегорска пояснил, что хранил наркотики без цели сбыта, для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в значительном размере». Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.