Третья годовщина убийства Бузины: виновные до сих пор не наказаны

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости . Виновные в убийстве украинского журналиста и писателя Олеся Бузины спустя три года после того, как его застрелили в Киеве, так и не наказаны. Дело передано в суд, в совершении преступления подозревают двух националистов, их защита считает его бесперспективным, а решение ожидает в 2033 году.

Известный украинский журналист Бузина, который писал и для сайта ria.ru, был застрелен 16 апреля 2015 года у своего дома в Киеве. В журналиста выпустили четыре пули, одну из них — в голову. Инцидент расследовался по статье «умышленное убийство». Следствие рассматривало несколько версий убийства, в частности, связанную с профессиональной деятельностью журналиста.

Эксперты неоднократно называли это убийство политическим и сомневались в его раскрытии при действующей украинской власти. Адвокат матери Бузины Ренат Кузьмин считает, что к гибели журналиста причастны правоохранительные органы Украины . А глава мониторинговой миссии ООН по правам человека Фиона Фрейзер , обращаясь к матери погибшего журналиста, заявила, что в ООН обеспокоены ненадлежащим расследованием убийства Бузины, «как и в других делах относительно журналистов».

Фемида не спешит

Правоохранители считали, что националисты Медведько и Полищук убили Бузину, потому что в его творчестве якобы «прослеживались антиукраинские настроения». Журналист поддерживал федерализацию Украины, ее независимость и двуязычие украинской культуры, широкое развитие украинского и русского языков.

В то же время защита подозреваемых предоставила показания свидетелей, которые под присягой сообщили, что те в момент убийства находились в Донбассе и никак не могли совершить преступление. Кроме того, адвокаты поставили под сомнение экспертизу ДНК, которая является одним из главных аргументов обвинения. В частности, защита представила суду заключение экспертного института о том, что на Украине официально нет необходимых реактивов для проведения такой экспертизы ДНК, на которую ссылается следствие. Но по решению суда образцы у подозреваемых все-таки отобрали насильно.

В связи с недостаточностью доказательств, оба подозреваемых в конце 2015 года были отпущены судом под частичный домашний арест с 19.00 до 8.00. После этого они начали активную общественную деятельность в составе одной из правозащитных организаций.

В августе 2017 года мать украинского журналиста подала иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Тогда Кузьмин пояснял, что «издевательства украинской власти над Валентиной Бузиной» вынудили ее обратиться в ЕСПЧ. Она, как и адвокаты, были недовольны длительным расследованием дела и безнаказанностью виновных.

Дело было передано в суд для рассмотрения по сути в феврале 2018 года. Защите националистов отказали в его рассмотрении судом присяжных. По словам адвоката Андрея Федура Шевченковский райсуд Киева рассматривает его крайне вяло. «Если рассмотрение этого дела и дальше будет идти такими темпами, аж два заседания на три месяца, то завершение следует ожидать где-то в 2033-м году (и это только первая инстанция)», — написал защитник на своей странице в Facebook.

Политическое убийство

Мать Бузины заявила, что ее сын был патриотом и погиб за Украину. «Мой сын — настоящий патриот Украины… Убит молодой человек, прежде всего, не писатель, не журналист, мой сын и человек на 46-м году жизни. Он говорил правду, он не боялся говорить правду, он не прятался, он не покинул Украину, он умер за нее», — сказала журналистам Валентина Бузина.

При этом ряд украинских политиков неоднократно заявлял, что убийство Олеся Бузины носит политический характер. В частности, партия «Оппозиционный блок» требовала поставить точку в расследовании как можно скорее и даже зарегистрировала в Верховной раде постановление о создании специальной комиссии по расследованию убийства журналиста. Однако эта инициатива даже не выносилась на голосование в парламент.

Партия направляла также обращения с просьбой разобраться в данной ситуации президенту Украины Петру Порошенко, генеральной прокуратуре и послам других государств. Но отклика на эту инициативу так и не получила.

Бывший заместитель Генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин, который в настоящее время в качестве адвоката представляет интересы Валентины Бузины — матери погибшего журналиста, считает, что в убийстве принимали участие сотрудники правоохранительных органов, поэтому дело должно расследоваться по статье «убийство, совершенное по заказу».

По его мнению, ставшие нормой на Украине преступления радикалов укладываются в идеологию новой украинской власти и совершаются «либо по приказу власти, либо по согласованию с ней».

"Если бывшие сотрудники правоохранительных органов Украины действительно виновны и этому есть доказательства, то дело в их отношении должно быть направлено в суд. А если они не виновны, то генпрокурор должен установить настоящих виновных и наказать тех, кто водил за нос общественность все это время", — написал адвокат на своей странице в Facebook накануне второй годовщины убийства журналиста.

Свобода слова на Украине

В последние годы ситуация со свободой слова на Украине значительно ухудшилась, а количество преступлений против журналистов постоянно растет. Несмотря на то, что глава МВД Украины Арсен Аваков оценил свободу слова на Украине на «пять с плюсом», счет случаям притеснения журналистов в стране идет на десятки. Ранее МИД РФ призвал страны ОБСЕ Совета Европы , а также международные организации осудить политику Киева против СМИ. Международные правозащитные организации, в частности Amnesty International , не раз критиковали украинскую власть за закрывание глаз на преступления в отношении журналистов.

В частности, начале января интернет-издание «Страна.ua» сообщило, что украинские радикалы националистической организации «С14» ворвались в редакцию сайта «Союз православных журналистов» в центре Киева. По данным украинских СМИ, радикалы заявили, что в офисе находится «экстремистская литература». СМИ отмечали, что сотрудники сайта вызвали полицию, после приезда которой радикалы покинули помещение, забрав с собой жесткий диск одного из компьютеров.

Давлению подверглась и сама «Страна.ua». В отношении ее главного редактора Игоря Гужвы на Украине возбуждены два уголовных дела, из-за чего он был вынужден уехать в Австрию . Журналист заявил, что испытывает давление со стороны действующей власти, в частности президента Украины Петра Порошенко. Также Гужва сообщал, что ему угрожали физической расправой.

В декабре 2017 года неизвестные в балаклавах заблокировали здание NewsOne в Киеве, пояснив это несогласием с политикой телеканала и потребовав извинений от депутата парламента и собственника телеканала Евгения Мураева , который ранее назвал «евромайдан» государственным переворотом.

Телеканал обвинил в блокировании власти и попросил Авакова и Порошенко защитить свободу слова от «псевдоактивистов». Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что расценивает блокирование NewsOne как давление на СМИ и угрозу физической безопасности журналистам. Позже Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания сообщил, что проверит украинский телеканал NewsOne из-за высказываний гостей о государственном перевороте в стране в 2014 году.