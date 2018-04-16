Ещё
Стороны дела «приморских партизан» начнут высказывать мнения по вердикту
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стороны дела «приморских партизан» начнут высказывать мнения по вердикту 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 16 апр — РИА Новости. Стороны дела банды «приморских партизан», фигурантов которого присяжные признали виновными, 16 апреля начнут высказывать мнения по вердикту в Приморском краевом суде.
В суде пересматривается эпизод с разбойным нападением и убийством четырех человек 27 сентября 2009 года. Во вторник, 10 апреля, присяжные в ходе третьего рассмотрения уголовного дела «приморских партизан» признали его фигурантов виновными. Ранее гособвинитель рассказала, что присяжные, несмотря на сложности эпизода, смогли разобраться в представленных доказательствах. Адвокаты Владимира Илютикова и Максима Кириллова заявили, что будут подавать на апелляцию.
"Заседание начнется 16 апреля, в 10.00 (3.00 мск)", — рассказали РИА Новости представитель суда.
Как сообщил судья, стороны будут высказывать мнения по вердикту 16-17 и 23-24 апреля;
В конце июня 2017 года началось третье по счету рассмотрение дела «партизан». Фигуранты Максим Кириллов, Алексей Никитин и Вадим Ковтун не признали вину. Владимир Илютиков и Александр Ковтун, отвечая на вопрос о виновности, сослались на статью 51 Конституции РФ ("никто не обязан свидетельствовать против себя самого").
Верховный суд РФ в конце декабря 2016 года отменил оправдательный приговор по делу банды «приморских партизан», которая получила широкую известность в России после серии громких убийств милиционеров и гражданских лиц, а также грабежей, угонов автомобилей и налетов на отделения милиции на Дальнем Востоке. В июне 2010 года в Уссурийске в ходе захвата «партизаны» оказали вооруженное сопротивление, были ранены два милиционера, а два участника группировки покончили с собой.
В конце июля 2016 года при пересмотре дела коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт. В суде повторно рассматривался эпизод по убийству четырех человек в Кировском районе Приморья, сопряженный с нападением и хищением наркотиков и ценных вещей убитых. Сочтя доказательства обвинения недостаточно убедительными, присяжные вынесли всем пятерым подсудимым оправдательный вердикт. Алексей Никитин и Вадим Ковтун были освобождены в зале суда, а Александр Ковтун, Владимир Илютиков и Максим Кириллов остались под стражей, им предстоит отбывать наказание по эпизодам, за которые они были осуждены ранее. Ранее суд решил вновь взять по стражу Алексея Никитина.
РИА Новости: последние новости
Суд проверит законность ареста братьев Магомедовых В Таиланде задержали россиянина Суд рассмотрит продление домашнего ареста экс-бухгалтеру Седьмой студии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макрон выдвинул обвинение РФ164
Эксперты обрадовали россиян163
Китай бросил вызов США258
Банки требуют оплатить обслуживание уже закрытых карт63
В Германии столкнулись два самолёта6
Видео
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
05:28
CNN предоставил снимки «успешного» удара по Сирии
В мире Ближний Восток
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
02:04
Добронравов вернулся на сцену
Шоу-бизнес
01:24
Трамп: «Миссия выполнена»
В мире США
00:45
США накажут Россию за поддержку Асада
США В мире
00:44
МИД рассказал о «разлетевшемся в клочья» мифе США
Политика Ближний Восток
02:51
Ракеты Трампа подстрелили рубль
Экономика Статьи
00:46
В Австралии рыбак вытащил из акулы почти сто детенышей
Наука и техника
00:15
Асад похвалил российское оружие
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение