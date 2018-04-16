Суд начнет рассмотрение дела о подготовке диверсий в Крыму

"Рассмотрение дела по существу начнется в понедельник, в 10 утра. Процесс будет проходить в закрытом режиме", — сказала представитель суда. Ожидается, что в понедельник гособвинитель огласит обвинительное заключение, после чего стороны определят порядок рассмотрения дела.

На время судебного следствия Панов будет находиться под стражей, куда его поместили после задержания в августе 2016 года.

Гражданина Украины обвиняют по трем статьям УК РФ : «Приготовление к диверсии», «Покушение на контрабанду боеприпасов» и «Незаконное хранение и перевозка боеприпасов». Ему грозит длительный тюремный срок.

ФСБ 10 августа 2016 года сообщила о задержании группы диверсантов на территории Крыма, а также о предотвращении диверсий, которые готовились главным управлением разведки Минобороны Украины. По делу о подготовке диверсий в Крыму были задержаны двое украинцев: Андрей Захтей и Панов.

Уголовное дело в отношении Захтея выделили в отдельное производство. Его рассмотрел Верховный суд Крыма, который приговорил мужчину к шести годам и шести месяцам лишения свободы. Дело Захтея, который признал вину, было рассмотрено в особом порядке, то есть без допроса свидетелей. Выбор особого порядка является смягчающим обстоятельством, суд при рассмотрении такого дела может назначить наказание не более двух третей от максимального, предусмотренного санкцией статьи УК РФ. Панов вину не признает. Как сообщили в суде, его дело будет рассмотрено в общем порядке.