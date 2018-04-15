Следователи задержали под Саратовом убийцу пропавшей школьницы

10 апреля бездыханное тело несовершеннолетней с признаками насильственной смерти было обнаружен поисковой группой сотрудников полиции и специалистов областной службы спасения в овраге на окраине города Красноармейска Саратовской области , сообщает телеканал «360».

"Полицейскими был составлен фоторобот предполагаемого злоумышленника, данная информация и приметы подозреваемого размещены в средствах массовой информации региона. Благодаря грамотно спланированным действиям, подозреваемый был задержан оперативниками уголовного розыска", — сказала Ирина Волк.

Задержанный оказался ранее судимым 26-летним мужчиной. Он уже дал признательные показания.

По словам задержанного, все произошло 8 апреля. В тот день он был изрядно выпившим. Находясь в состоянии опьянения, он силой и угрозами заставил 12-летнюю школьницу подчиниться и изнасиловал ее. Удовлетворив свою похоть, задержанный убил девочку, спрятав тело ребенка в овраге.

Возбуждено уголовное дело. Идут следственные действия.