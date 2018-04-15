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Следователи задержали под Саратовом убийцу пропавшей школьницы
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Следователи задержали под Саратовом убийцу пропавшей школьницы 

Газета.Ru 1 час назад
10 апреля бездыханное тело несовершеннолетней с признаками насильственной смерти было обнаружен поисковой группой сотрудников полиции и специалистов областной службы спасения в овраге на окраине города Красноармейска Саратовской области, сообщает телеканал «360».
Сотрудники уголовного розыска задержали предполагаемого убийцу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Полицейскими был составлен фоторобот предполагаемого злоумышленника, данная информация и приметы подозреваемого размещены в средствах массовой информации региона. Благодаря грамотно спланированным действиям, подозреваемый был задержан оперативниками уголовного розыска", — сказала Ирина Волк.
Задержанный оказался ранее судимым 26-летним мужчиной. Он уже дал признательные показания.
По словам задержанного, все произошло 8 апреля. В тот день он был изрядно выпившим. Находясь в состоянии опьянения, он силой и угрозами заставил 12-летнюю школьницу подчиниться и изнасиловал ее. Удовлетворив свою похоть, задержанный убил девочку, спрятав тело ребенка в овраге.
Возбуждено уголовное дело. Идут следственные действия.
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