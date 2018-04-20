Суд в Москве решит вопрос о принудительном лечении двух обвиняемых в убийстве мужчины в 2014 г.

«По версии следствия, ночью 1 июня 2014 г. в лесном массиве вблизи жилых домов, расположенных на ул. Академика Глушко, 23-летний мужчина и 30-летняя женщина нанесли молодому человеку множественные удары ножами в область жизненно-важных органов, после чего скрылись. Потерпевшего без признаков жизни обнаружили местные жители», — сказала собеседница агентства.

В 2017 г. злоумышленников задержали. На допросе они пояснили, что беспричинно убили молодого человека, с которым недавно познакомились. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что в момент убийства обвиняемые находились в невменяемом состоянии и не осознавали своих действий. Специалисты уверены, что фигуранты нуждаются в принудительном лечении.