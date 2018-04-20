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Суд в Москве решит вопрос о принудительном лечении двух обвиняемых в убийстве мужчины в 2014 г.
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Суд в Москве решит вопрос о принудительном лечении двух обвиняемых в убийстве мужчины в 2014 г. 

Агентство «Москва» 4 часа назад
Фото: MosDay.ru
Суд в столице решит вопрос о принудительном психиатрическом лечении мужчины и женщины, обвиняемых в убийстве знакомого в 2014 г., сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по столице Юлия Иванова.
«По версии следствия, ночью 1 июня 2014 г. в лесном массиве вблизи жилых домов, расположенных на ул. Академика Глушко, 23-летний мужчина и 30-летняя женщина нанесли молодому человеку множественные удары ножами в область жизненно-важных органов, после чего скрылись. Потерпевшего без признаков жизни обнаружили местные жители», — сказала собеседница агентства.
В 2017 г. злоумышленников задержали. На допросе они пояснили, что беспричинно убили молодого человека, с которым недавно познакомились. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что в момент убийства обвиняемые находились в невменяемом состоянии и не осознавали своих действий. Специалисты уверены, что фигуранты нуждаются в принудительном лечении.
«Уголовное дело с утвержденным постановлением направлено в суд для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера в отношении фигурантов», — заключила Ю. Иванова.
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