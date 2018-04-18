Суд арестовал мужчину, напавшего с битой и пистолетом на женщину и ее сына в Москве

МОСКВА , 18 апреля. / ТАСС /. Гагаринский суд Москвы санкционировал арест жителя столицы Александра Карпова , открывшего стрельбу в начале апреля по проходившим мимо женщине и ее 22-летнему сыну на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе суда.

"18 апреля 2018 года Гагаринским районным судом города Москвы в отношении Карпова Алексея Александровича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 8 июня 2018 года", — сказала собеседник агентства.

Ранее старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова сообщила ТАСС, что 8 апреля днем мужчина у подъезда жилого дома по улице Гарибальди напал на проходившую мимо женщину и ее сына. При этом нападавший произвел из имевшегося у него огнестрельного оружия минимум по одному выстрелу в область лица каждого из потерпевших. Сын попытался скрыться в продуктовом магазине, однако подозреваемый догнал его и нанес ему удары битой в область головы и туловища.

Сотрудники магазина выбежали на улицу и позвали полицейских, которые задержали нападавшего. Пострадавших госпитализировали. Женщину выписали из больницы, ее сын находится в реанимации.

В отношении 46-летнего жителя столицы возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Следствие назначило ряд судебных экспертиз, в том числе о психическом здоровье подозреваемого.