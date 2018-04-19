Следствие просит арестовать обвиняемого в изнасиловании 19-летней в машине на юго-западе Москвы

«По версии следствия, 14 апреля текущего года 27-летний мужчина в салоне автомобиля, припаркованного вблизи дома на ул. Большая Юшуньская, применяя физическую силу, изнасиловал 19-летнюю девушку», — сказала собеседница агентства.

Правоохранители установили и задержали злоумышленника, против него возбудили уголовное дело об изнасиловании. В четверг, 19 апреля, сотрудники СК ходатайствуют о заключении обвиняемого под стражу.