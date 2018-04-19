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Следствие просит арестовать обвиняемого в изнасиловании 19-летней в машине на юго-западе Москвы
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Следствие просит арестовать обвиняемого в изнасиловании 19-летней в машине на юго-западе Москвы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Следствие ходатайствует об аресте мужчины, обвиняемого в изнасилование девушки на юго-западе столицы, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова.
«По версии следствия, 14 апреля текущего года 27-летний мужчина в салоне автомобиля, припаркованного вблизи дома на ул. Большая Юшуньская, применяя физическую силу, изнасиловал 19-летнюю девушку», — сказала собеседница агентства.
Правоохранители установили и задержали злоумышленника, против него возбудили уголовное дело об изнасиловании. В четверг, 19 апреля, сотрудники СК ходатайствуют о заключении обвиняемого под стражу.
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