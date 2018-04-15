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Пытавшаяся продать сына женщина арестована в Москве
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Пытавшаяся продать сына женщина арестована в Москве 

Газета.Ru 1 час назад
Правоохранительные органы арестовали в Москве 33‐летнюю женщину, которая пыталась продать за 20 тысяч долларов собственного сына 2017 года рождения, сообщила пресс‐служба Главного управления Следственного комитета России по городу, передает телеканал «360».
Мать в прошлом году разместила объявление о продаже ребенка в социальных сетях, находясь в Алма-Ате. В апреле 2018 года она приехала в столицу России для передачи сына потенциальным покупателям, сказано в сообщении пресс-службы.
Женщина встретилась с людьми, отозвавшимися на объявление в квартире на Большой Тульской улице, написала отказ от ребенка, а затем поехала вместе с покупателями в банк для получения денег. Там ее и арестовали представители правоохранительных органов, которые выступили в роли лиц, пожелавших совершить сделку.
Следственные органы разыскали и отца ребенка. Выяснилось, что он давно не проживает вместе с матерью, которая ограничила его общение с сыном. Мальчика временно поместили в приют. Его отец признан потерпевшим, а женщину обвинили в торговле людьми. Возбуждено уголовное дело.
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