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Два россиянина депортированы из Таиланда Интерполом
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Два россиянина депортированы из Таиланда Интерполом 

Газета.Ru 1 час назад
Два гражданина России, находившиеся в международном розыске, доставлены сотрудниками Национального центрального бюро Интерпола МВД РФ из Таиланда, сообщает телеканал «360».
"Оба злоумышленника в марте текущего года задержаны на территории Таиланда. Сегодня в сопровождении сотрудников российского Бюро Интерпола они доставлены в Москву и заключены под стражу для проведения дальнейших следственных действий", — сказала официальный представитель МВД Ирина Волк.
Один из депортированных, по словам Волк, подозревается в мошенничестве с приобретением прав на объекты недвижимого имущества частной компании в Хабаровском крае на общую сумму в 150 миллионов рублей. С ноября прошлого года он находился в международном розыске.
Второй депортированный — 42-летний гражданин России — подозревается в совершении сексуальных действий в отношении несовершеннолетнего в Магаданской области. Его разыскивали с сентября 2017 года.
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