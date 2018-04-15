Два россиянина депортированы из Таиланда Интерполом 

Два гражданина России, находившиеся в международном розыске, доставлены сотрудниками Национального центрального бюро Интерпола МВД РФ из Таиланда, сообщает телеканал «360».
"Оба злоумышленника в марте текущего года задержаны на территории Таиланда. Сегодня в сопровождении сотрудников российского Бюро Интерпола они доставлены в Москву и заключены под стражу для проведения дальнейших следственных действий", — сказала официальный представитель МВД Ирина Волк.
Один из депортированных, по словам Волк, подозревается в мошенничестве с приобретением прав на объекты недвижимого имущества частной компании в Хабаровском крае на общую сумму в 150 миллионов рублей. С ноября прошлого года он находился в международном розыске.
Второй депортированный — 42-летний гражданин России — подозревается в совершении сексуальных действий в отношении несовершеннолетнего в Магаданской области. Его разыскивали с сентября 2017 года.