Тушившего «Зимнюю вишню» командира пожарного звена арестовали до 11 июня

Суд арестовал на два месяца начальника пожарного караула Сергея Генина , которому 11 апреля предъявили обвинение в халатности при тушении пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», сообщает телеканал «360».

Заседание началось в 12:00 в четверг. Суд постановил арестовать Генина до рассмотрения материалов уголовного дела в суде и вынесения приговора.

Генина обвиняют в халатности, которая повлекла за собой смерть не менее 37 человек. По словам официального представителя Следственного комитета России Светланы Петренко, он со своей командой потерял время, которое мог использовать для спасения людей из кинозала N 2.