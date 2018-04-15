Двоих великолучан задержали при попытке украсть коньяк и кофе

Экипаж вневедомственной охраны задержал в Великих Луках мужчин, подозреваемых в хищении, сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

Экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение, что в охраняемом объекте — магазине на проспекте Ленина, сработала кнопка тревожной сигнализации.

Сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали двоих граждан, которые похитили из торгового зала три бутылки коньяка, бутылку виски и 4 банки кофе.