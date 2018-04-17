Обвиняемый в терроризме курсант из Петербурга обжаловал решение о принудительном лечении

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 17 апреля. / ТАСС /. Обвиняемый в содействии террористической деятельности и подготовке к теракту курсант Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге Вадим Осипов обжаловал постановление Московского окружного военного суда о его отправке на принудительное лечение. Об этом ТАСС сообщил адвокат курсанта.

По версии следствия, 19-летний Осипов готовил вооруженный захват казармы академии, у него обнаружили листок со схемой проведения акции. Изначально курсанта обвинили в содействии террористической деятельности, но позже к этому добавилось обвинение в приготовлении к террористическому акту. Свою вину он не признает.

"Обжаловано постановление суда, по которому Осипова должны отправить на принудительное лечение", — сказал защитник.

Адвокат также отметил, что рассмотрение жалобы в Москве назначено на 26 апреля, но в это время представители защиты курсанта будут в отъезде, поэтому они ходатайствовали о переносе заседания.

Ранее сообщалось, что по результатам повторной судебной психолого-психиатрической экспертизы суду было рекомендовано направить Осипова на принудительное лечение в связи с тем, что у него наблюдается острая шизофрения.