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Обвиняемый в терроризме курсант из Петербурга обжаловал решение о принудительном лечении
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Обвиняемый в терроризме курсант из Петербурга обжаловал решение о принудительном лечении 

ТАСС 2 часа назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Обвиняемый в содействии террористической деятельности и подготовке к теракту курсант Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге Вадим Осипов обжаловал постановление Московского окружного военного суда о его отправке на принудительное лечение. Об этом ТАСС сообщил адвокат курсанта.
По версии следствия, 19-летний Осипов готовил вооруженный захват казармы академии, у него обнаружили листок со схемой проведения акции. Изначально курсанта обвинили в содействии террористической деятельности, но позже к этому добавилось обвинение в приготовлении к террористическому акту. Свою вину он не признает.
"Обжаловано постановление суда, по которому Осипова должны отправить на принудительное лечение", — сказал защитник.
Адвокат также отметил, что рассмотрение жалобы в Москве назначено на 26 апреля, но в это время представители защиты курсанта будут в отъезде, поэтому они ходатайствовали о переносе заседания.
Ранее сообщалось, что по результатам повторной судебной психолого-психиатрической экспертизы суду было рекомендовано направить Осипова на принудительное лечение в связи с тем, что у него наблюдается острая шизофрения.
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