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При перестрелке в махачкалинском ресторане погиб один человек, двое пострадали
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При перестрелке в махачкалинском ресторане погиб один человек, двое пострадали 

Газета.Ru 58 минут назад
Фото: РИА Новости
В махачкалинском ресторане произошла перестрелка, погиб один человек и еще двое получили ранения, передает РИА «Новости».
"Неустановленное лицо в ходе возникшей ссоры с целью убийства произвело из имеющегося при себе огнестрельного оружия выстрелы в область живота 40-летнему охраннику ресторана «Викинг». От причиненных огнестрельных ранений потерпевший скончался по дороге в больницу", — рассказал старший помощник руководителя следственного управления Егор Балашов.
По его словам, в конфликте участвовали несколько человек, некоторым из них удалось скрыться.
"После конфликта в городе объявили план «Перехват», точное число участников перестрелки устанавливается", — рассказал в свою очередь представитель МВД.
Было возбуждено уголовное дело по двум статьям.
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