Более 25 рейсов задержали и отменили в аэропортах столичного авиаузла 

Об этом сообщает сервис «Яндекс. Расписания».
Свыше 25 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы.
Согласно данным сервиса «Яндекс. Расписания» на 19:45 по московскому времени, в Домодедове задержаны восемь рейсов, еще три — отменены.
В аэропорту Шереметьево не могут вылететь семь самолетов в связи с задержкой рейсов. Во Внуково один рейс отменили и восемь — задержали.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
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