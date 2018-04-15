Более 25 рейсов задержали и отменили в аэропортах столичного авиаузла

Об этом сообщает сервис «Яндекс. Расписания».

Свыше 25 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

Согласно данным сервиса «Яндекс. Расписания» на 19:45 по московскому времени, в Домодедове задержаны восемь рейсов, еще три — отменены.

аэропорту Шереметьево не могут вылететь семь самолетов в связи с задержкой рейсов. Во Внуково один рейс отменили и восемь — задержали.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

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