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В центре Москвы мужчина напал на сотрудника скорой помощи
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В центре Москвы мужчина напал на сотрудника скорой помощи 

РИАМО 58 минут назад
На Новослободской улице в Москве неизвестный мужчина напал на сотрудника «скорой», который оказывал ему медицинскую помощь, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.
«В полицию обратился сотрудник скорой медицинской помощи. Он сообщил о том, что вчера около 20:00 по адресу: Новослободская улица, дом 8 он оказывал медицинскую помощь неизвестному гражданину, в ходе этой работы получил телесные повреждения», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в настоящее время по заявлению медика проводится проверка.
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