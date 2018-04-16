В центре Москвы мужчина напал на сотрудника скорой помощи

«В полицию обратился сотрудник скорой медицинской помощи. Он сообщил о том, что вчера около 20:00 по адресу: Новослободская улица, дом 8 он оказывал медицинскую помощь неизвестному гражданину, в ходе этой работы получил телесные повреждения», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время по заявлению медика проводится проверка.