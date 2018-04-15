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В московских аэропортах задержано более 20 рейсов
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В московских аэропортах задержано более 20 рейсов 

Говорит Москва 18 минут назад
В Домодедове задержаны 8 вылетов, 3 — отменены. В Шереметьеве задержали отправление 7 рейсов. Во Внукове один вылет из расписания убрали, 8 — сдвинули по графику.
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