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В московских аэропортах задержано более 20 рейсов
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В московских аэропортах задержано более 20 рейсов
Говорит Москва
18 минут назад
Комментарии
В Домодедове задержаны 8 вылетов, 3 — отменены. В
Шереметьеве
задержали отправление 7 рейсов. Во
Внукове
один вылет из расписания убрали, 8 — сдвинули по графику.
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