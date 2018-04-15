В Шигонском районе дружеские посиделки обернулись уголовным делом

В один вечер мужчина лишился денег, телефона и друга. После дружеских посиделок житель Шигонского района поспешил в полицию. Мужчина рассказал, что накануне его вместе с товарищем пригласили в гости. Хозяин накрыл стол и приобрел спиртное. Посидев, владелец квартиры и заявитель уснули. Уже наутро оказалось, что из жилища пропали деньги и мобильный телефон, ущерб превысил 4 тысячи рублей. Подозрение пали на общего знакомого, который куда-то исчез. Мужчину оперативно задержали полицейские. Он признался, что не смог одолеть соблазн и забрал телефон и наличные со стола, гаджет успел продать, а на вырученные деньги приобрел алкоголь. По информации ГУ МВД России по Самарской области, ранее гражданин был судим за грабеж. Сейчас ему грозит уголовная ответственность за кражу.