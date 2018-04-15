Приморцев предупредили об ужесточении уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма

Такая ответственность наступает с 14 лет.

За заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления прочих общественно опасных последствий ужесточена уголовная ответственность.

Теперь за совершение из хулиганских побуждений указанных деяний злоумышленники понесут наказание в виде штрафа в размере от 200 тыс. до 500 тыс. рублей, либо ограничения свободы на срок до 3 лет, либо принудительных работ на тот же срок.

Ранее максимальный размер штрафа составлял 200 тыс. рублей.

В качестве самостоятельного состава введена ответственность за ложное сообщение об акте терроризма в отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлекшее причинение крупного ущерба (более 1 млн рублей). Ответственность в данном случае строже — штраф от 500 тыс. до 700 тыс. рублей либо лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Под объектами социальной инфраструктуры понимаются организации систем здравоохранения, образования, дошкольного воспитания, предприятия и организации, связанные с отдыхом и досугом, сферы услуг, пассажирского транспорта, спортивно-оздоровительные учреждения, система учреждений, оказывающих услуги правового и финансово-кредитного характера.

Кроме того, если такое деяние совершено в целях дестабилизации деятельности органов власти, виновные понесут наказание вплоть до лишения свободы на срок до 8 лет.

Уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве наступает с 14 лет.