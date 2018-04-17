Неизвестный в центре Москвы похитил 200 тыс. долл. из банковской ячейки пенсионерки

Валюту на 12,3 млн руб. украли из банковской ячейки в финорганизации, расположенной в центре столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

По данным ведомства, вечером 15 апреля в полицию с заявлением о краже обратилась пенсионерка 1958 г. рождения. «Оперативники выяснили, что неизвестный в период с мая 2017 г. по 14 апреля текущего года, находясь в финансовой организации на ул. Тверская, похитил из арендованной женщиной банковской ячейки 200 тыс. долл. и скрылся», — сказали в пресс-службе, уточнив, что материальный ущерб составил около 12,3 млн руб.