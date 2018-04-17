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Неизвестный в центре Москвы похитил 200 тыс. долл. из банковской ячейки пенсионерки
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Неизвестный в центре Москвы похитил 200 тыс. долл. из банковской ячейки пенсионерки 

Агентство «Москва» 27 минут назад
Фото: MosDay.ru
Валюту на 12,3 млн руб. украли из банковской ячейки в финорганизации, расположенной в центре столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.
По данным ведомства, вечером 15 апреля в полицию с заявлением о краже обратилась пенсионерка 1958 г. рождения. «Оперативники выяснили, что неизвестный в период с мая 2017 г. по 14 апреля текущего года, находясь в финансовой организации на ул. Тверская, похитил из арендованной женщиной банковской ячейки 200 тыс. долл. и скрылся», — сказали в пресс-службе, уточнив, что материальный ущерб составил около 12,3 млн руб.
В МВД возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере, ведется розыск преступника.
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