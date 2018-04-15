Сантехник поменял столичной пенсионерке фильтр и заодно обворовал ее

Столичные правоохранители в Лосиноостровском районе поймали сантехника, который похитил денежные средства из квартиры пожилой женщины, пока выполнял работы по замене фильтра для воды. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

В полицию обратилась 69-летняя потерпевшая. По ее словам, после ухода сантехника она обнаружила пропажу 30 тысяч рублей.

Преступником оказался 19-летний молодой человек. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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