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Сантехник поменял столичной пенсионерке фильтр и заодно обворовал ее
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Сантехник поменял столичной пенсионерке фильтр и заодно обворовал ее 

Свободная пресса 3 минуты назад
Столичные правоохранители в Лосиноостровском районе поймали сантехника, который похитил денежные средства из квартиры пожилой женщины, пока выполнял работы по замене фильтра для воды. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.
В полицию обратилась 69-летняя потерпевшая. По ее словам, после ухода сантехника она обнаружила пропажу 30 тысяч рублей.
Преступником оказался 19-летний молодой человек. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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