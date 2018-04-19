Ещё
Пожилая омичка перевела мошеннице больше 150 тысяч рублей за своё лечение
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пожилая омичка перевела мошеннице больше 150 тысяч рублей за своё лечение 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.
74-летней жительнице Омска на домашний телефон позвонила незнакомая женщина. Она представилась работником здравоохранения и предложила пенсионерке пройти лечение в клинике Новосибирска. По её словам, у потерпевшей нашли инфекционное заболевание.
Пожилая женщина согласилась и перевела на счет 155 000 рублей. На следующий день она поняла, что стала жертвой мошенницы.
«Для установления владельца счета, на который были переведены деньги, полицейские подготовили ряд запросов в финансовое учреждение, а также запросили детализацию телефонных переговоров заявительницы», — уточнили в пресс-службе УМВД России по Омской области.
Отметим, что по факту заявления пенсионерки в полиции возбудили уголовное дело. Сейчас известно, что звонок потерпевшей поступил из Москвы.
АиФ-Омск: последние новости
В Омске осудили преподавателя за похищение денег у студентки В Омске директор строительных компаний похитил у пайщиков 640 млн рублей Омские полицейские изъяли 2 тыс. бутылок контрафактного алкоголя
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Япония заявила протест России281
Пока вы спали: США начали «войну» с русским балетом29
В Москве объявлен план «Перехват» из-за шампуня183
Тулеев уедет за границу378
Россиян ждет «бесконечная» рабочая неделя128
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
03:20
Начальник штаба ВМС Украины поплатился за жену-россиянку
В мире Конфликты
01:00
В Москве объявлен план «Перехват» из-за шампуня
Происшествия
04:54
«Умные» ракеты Трампа усовершенствуют российскую ПРО
Армия Оружие
01:07
Cпортцентр для всей семьи построят на Тушинской улице
Новости Москвы
01:21
Летний сезон в парках начнется 1 мая
Новости Москвы
10:16
Какие улицы благоустроят в этом году
Новости Москвы
00:47
В зоопарке манул наконец-то доволен погодой
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение