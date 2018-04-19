Пожилая омичка перевела мошеннице больше 150 тысяч рублей за своё лечение 

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.
74-летней жительнице Омска на домашний телефон позвонила незнакомая женщина. Она представилась работником здравоохранения и предложила пенсионерке пройти лечение в клинике Новосибирска. По её словам, у потерпевшей нашли инфекционное заболевание.
Пожилая женщина согласилась и перевела на счет 155 000 рублей. На следующий день она поняла, что стала жертвой мошенницы.
«Для установления владельца счета, на который были переведены деньги, полицейские подготовили ряд запросов в финансовое учреждение, а также запросили детализацию телефонных переговоров заявительницы», — уточнили в пресс-службе УМВД России по Омской области.
Отметим, что по факту заявления пенсионерки в полиции возбудили уголовное дело. Сейчас известно, что звонок потерпевшей поступил из Москвы.