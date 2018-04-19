Пожилая омичка перевела мошеннице больше 150 тысяч рублей за своё лечение

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России. 74-летней жительнице Омска на домашний телефон позвонила незнакомая женщина. Она представилась работником здравоохранения и предложила пенсионерке пройти лечение в клинике Новосибирска . По её словам, у потерпевшей нашли инфекционное заболевание. Пожилая женщина согласилась и перевела на счет 155 000 рублей. На следующий день она поняла, что стала жертвой мошенницы. «Для установления владельца счета, на который были переведены деньги, полицейские подготовили ряд запросов в финансовое учреждение, а также запросили детализацию телефонных переговоров заявительницы», — уточнили в пресс-службе УМВД России по Омской области Отметим, что по факту заявления пенсионерки в полиции возбудили уголовное дело. Сейчас известно, что звонок потерпевшей поступил из Москвы