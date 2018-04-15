Задержан укравший кабель в подмосковной воинской части злоумышленник

Сумму ущерба пострадавшие оценили в 50 тысяч рублей и отметили, что эти действия принесли им большой ущерб.

Сотрудники правоохранительных органов установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался гражданин 1999 года рождения. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения. Правоохранители требуют поместить его под подписку о невыезде.

Два лица без определенного места жительства при попытке кражи кабеля со стройки на севере столицы оказали сопротивление охраннику объекта и попытались сбросить его с крыши.