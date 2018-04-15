Ещё
Задержан укравший кабель в подмосковной воинской части злоумышленник
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Задержан укравший кабель в подмосковной воинской части злоумышленник 

360tv.ru 1 час назад
Злоумышленник украл в воинской части кабель связи. Инцидент произошел в поселке Софрино Пушкинского района Московской области, сообщил «360» источник в правоохранительных органах.
Сумму ущерба пострадавшие оценили в 50 тысяч рублей и отметили, что эти действия принесли им большой ущерб.
Сотрудники правоохранительных органов установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался гражданин 1999 года рождения. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения. Правоохранители требуют поместить его под подписку о невыезде.
Два лица без определенного места жительства при попытке кражи кабеля со стройки на севере столицы оказали сопротивление охраннику объекта и попытались сбросить его с крыши.
360tv.ru: последние новости
В дагестанском ресторане убили мужчину и прострелили ногу охраннику 9‐летний ребенок совершил самоубийство в Северной Осетии Следствие попросило продлить домашний арест режиссера Серебренникова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собчак угодила в громкий скандал113
Кого коснутся новые антироссийские санкции228
Рыбке настал конец234
США изменили условия вывода войск из Сирии390
Захарова прокомментировала введение новых санкций106
Видео
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
05:28
CNN показал доказательства «успешности» ударов по Сирии
В мире Ближний Восток
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
02:04
Добронравов вернулся на сцену
Шоу-бизнес
01:24
Трамп: «Миссия выполнена»
В мире США
00:45
США накажут Россию за поддержку Асада
США В мире
00:44
МИД рассказал о «разлетевшемся в клочья» мифе США
Политика Ближний Восток
02:51
Ракеты Трампа подстрелили рубль
Экономика Статьи
00:46
В Австралии рыбак вытащил из акулы почти сто детенышей
Наука и техника
00:15
Асад похвалил российское оружие
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение