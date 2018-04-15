Приморца задержали по подозрению в краже детской коляски

Коляску похитили с первого этажа жилого дома.

Находясь на маршруте патрулирования на улице Лимичевская, сотрудники Росгвардии обратили внимание на мужчину, который катил пустую детскую коляску в ночное время. Мужчина не смог пояснить, кому она принадлежит. Для разбирательств его доставили в отдел полиции.

Позже в дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило заявление 33-летней местной жительницы о краже детской коляски стоимостью 5 тысяч 800 рублей.

Установлено, что злоумышленник похитил коляску, стоящую на первом этаже жилого дома по улице Лимичевская, куда ее потерпевшая поставила накануне вечером.

В отделе полиции 30-летний ранее судимый местный житель дал признательные показания. Похищенное имущество изъято и возвращено потерпевшей.

Следователем отдела полиции возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба ОМВД России по городу Уссурийску.