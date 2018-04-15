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В Приморье девушку заподозрили в нанесении ножевого ранения молодому человеку
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В Приморье девушку заподозрили в нанесении ножевого ранения молодому человеку 

Prim.News 1 час назад
Девушке может грозить до 10 лет тюрьмы.
В дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение из городской больницы. Медицинский работник сообщил о госпитализации 28 — летнего жителя Артема, поступившего с диагнозом: проникающая колото-резаная рана грудной клетки.
Установлено, что потерпевший совместно со своей сожительницей находился в гостях, где употреблял алкоголь. Между ними завязалась ссора, в результате которой женщина схватила со стола кухонный нож и нанесла потерпевшему удар в область груди.
26-летняя жительница Артема задержана сотрудниками полиции и дала признательные показания.
В следственном подразделении возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). В отношении фигурантки уголовного дела избрана мера процессуального принуждения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Фигурантке уголовного дела могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, сообщает пресс-служба ОМВД Росси по городу Артему.
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