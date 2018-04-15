В Иркутской области продолжается активная работа, направленная на борьбу с коррупцией

Уже несколько лет подряд под пристальным вниманием Следственного

управления находилось множество вопросов жизни общества. Усилия

следственных органов были сосредоточены на защите конституционных прав и свобод человека и гражданина, государственных и общественных интересов,

повышении эффективности противодействия преступности. По-прежнему,

приоритетами в работе остаются борьба с организованной преступностью,

коррупцией, экстремизмом и терроризмом, незаконным игорным бизнесом.

Кроме того, одним из ведущих направлений деятельности Следственного

комитета России является противодействие коррупционным преступлениям, в том числе и в высших учебных заведениях Иркутской области . Данная работа

осуществляется Следственным управлением в тесном взаимодействии с органами прокуратуры , органами безопасности и МВД России

Следователями Следственного управления за период с 2015 по 2017 год в суд направлен ряд уголовных дел в сфере коррупции, совершенных

сотрудниками высших учебных заведений. Вот примеры наиболее громких из них.

Так, в городе Братске в 2015 году на скамью подсудимых попало три сотрудника Братского государственного университета. Все они в той или иной мере имели отношение к получению взяток от студентов за проставление в зачетки заведомо ложных сведений о сдаче зачетов и экзаменов.

В 2016 году одним из громких уголовных дел, находящихся в производстве органов Следственного управления, стало уголовное дело в отношении преподавателя Иркутского национального исследовательского

технического университета. Она была признана виновной в совершении

преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 291.2 УК РФ «Мелкое

взяточничество» (30 эпизодов) и ч. 1 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог»

(15 эпизодов).

Следствием и судом установлено, преступления были совершены

преподавателем в период с 2014 года по 2015 год. Студенты передавали ей взятки в сумме от 2500 до 5000 рублей за получение положительных оценок

по дисциплинам без фактической проверки их знаний и оформления должной

документации. В связи с получением денег преподаватель проставляла в зачетные книжки студентов положительные оценки.

В январе этого года, собранные следственными органами доказательства

признаны судом достаточными для вынесения приговора преподавателю ФГБО

ВО «Иркутский государственный универ­ситет путей сообщения» и её брату. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении

преступлений, предусмотренных, предусмотренн­ых ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение в­зятки должностным лицом за незаконные действия), ч. 2 ­ ­ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточ­ничестве).

Следствием и судом установлено, что взятки были получены

преподавателем от четырех студентов через посредника за написание

дипломной работы. За каждый диплом подозреваемая брала около 45 000 рублей.

Приговором Свердловского районного суда города Иркутска преподавателю

назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима , ее родственнику — 3 года 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной

колонии общего режима, со штрафом в размере 600 000 рублей.

В феврале этого года следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

По версии следствия, 5 февраля доцент одного из факультетов

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

«Иркутский Государственный Аграрный университет имени А. А. Ежевского»,

используя свое служебное положение, совершил заведомо незаконные

действия. Должностное лицо без фактической проверки знаний проставил в зачетках студентов и в экзаменационной ведомости положительные оценки,

за что получил взятку в виде денежных средств от представителя учебной

группы, в размере 28 000 рублей.

В марте 2018 года Следственным отделом по Свердловскому району города

области в отношении двух преподавателей Федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский

государственный университет путей сообщения» (ИРГУПС) возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 (получение взятки за незаконные действия), ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных

действий).

По версии следствия, 3 апреля 2018 года две женщины, будучи

преподавателями ИРГУПС, получили взятки в виде денег через посредника

(бывшего методиста ИРГУПСа) от группы студентов ИРГУПС. Взамен,

преподаватели должны были внести в зачетки студентов сведения о сдаче

зачета по предметам без фактической их сдачи. Сумма взяток составила

35 000 рублей и более 140 000 рублей.

Следственное управление продолжает работу по выявлению и пресечению коррупции в высших и средних учебных заведениях. Телефон «Остановим коррупцию» Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области: 8 (395-2) 20-40-74.