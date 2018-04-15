В Зиме сотрудники патрульно-постовой службы задержали находившегося в федеральном розыске мужчину

В Зиме при патрулировании улиц города

внимание сотрудников патрульно-постовой службы полиции привлекли двое

молодых людей, которые распивали спиртные напитки в общественном месте.

Нарушители были доставлены в отдел

полиции для установления личностей. В это же время в дежурную часть

Межмуниципального отдела «Зиминский» поступило сообщение от местной

жительницы о том, что у нее двое мужчин похитили сотовый телефон.

По описанию лиц, совершивших кражу

телефона, подходили доставленные в полицию стражами порядка двое

неизвестных. В ходе проверки было установлено, что действительно к краже

сотового телефона причастны нарушители общественного порядка,

доставленные сотрудниками патрульно-постовой службы.

Кроме того, при установлении личности

злоумышленников выяснилось, что один из них числиться в федеральном

розыске за совершение краж в разных городах Иркутской области

По факту хищения сотового телефона