В Зиме сотрудники патрульно-постовой службы задержали находившегося в федеральном розыске мужчину 

В Зиме при патрулировании улиц города
внимание сотрудников патрульно-постовой службы полиции привлекли двое
молодых людей, которые распивали спиртные напитки в общественном месте.
Нарушители были доставлены в отдел
полиции для установления личностей. В это же время в дежурную часть
Межмуниципального отдела «Зиминский» поступило сообщение от местной
жительницы о том, что у нее двое мужчин похитили сотовый телефон.
По описанию лиц, совершивших кражу
телефона, подходили доставленные в полицию стражами порядка двое
неизвестных. В ходе проверки было установлено, что действительно к краже
сотового телефона причастны нарушители общественного порядка,
доставленные сотрудниками патрульно-постовой службы.
Кроме того, при установлении личности
злоумышленников выяснилось, что один из них числиться в федеральном
розыске за совершение краж в разных городах Иркутской области.
По факту хищения сотового телефона
органами предварительного следствия возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч.2 УК РФ, похищенный телефон, который преступники успели сбыть в ломбард, правоохранителями изъят. Проводится следствие по делу.