За десять минут в Рязани раскрыли разбойное нападение на сетевой магазин

Днем 14 апреля во вневедомственную охрану поступила информация о разбойном нападении на один из сетевых магазинов, сообщает пресс-служба Росгвардии по Рязанской области . Товаровед магазина рассказал, что незнакомый мужчина, угрожая ножом, похитил из торгового зала алкоголь и скрылся в неизвестном направлении. Со слов работника магазина полицейские составили ориентировку на подозреваемого, после чего начались поиски злоумышленника. В течение десяти минут группа задержания вневедомственной охраны Отдела Росгвардии в составе старшего сержанта Максима Липнягова и старшины Дмитрия Босенко по схожим приметам задержали подозреваемого в разбойном нападении. Им оказался ранее судимый 31-летний рязанец. Задержанного передали следственно-оперативной группе для дальнейших разбирательств. По данному факту возбуждено уголовное дело.