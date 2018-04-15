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За десять минут в Рязани раскрыли разбойное нападение на сетевой магазин
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За десять минут в Рязани раскрыли разбойное нападение на сетевой магазин 

АиФ Рязань 46 минут назад
Фото: АиФ Рязань
Днем 14 апреля во вневедомственную охрану поступила информация о разбойном нападении на один из сетевых магазинов, сообщает пресс-служба Росгвардии по Рязанской области. Товаровед магазина рассказал, что незнакомый мужчина, угрожая ножом, похитил из торгового зала алкоголь и скрылся в неизвестном направлении. Со слов работника магазина полицейские составили ориентировку на подозреваемого, после чего начались поиски злоумышленника.
В течение десяти минут группа задержания вневедомственной охраны Отдела Росгвардии в составе старшего сержанта Максима Липнягова и старшины Дмитрия Босенко по схожим приметам задержали подозреваемого в разбойном нападении. Им оказался ранее судимый 31-летний рязанец. Задержанного передали следственно-оперативной группе для дальнейших разбирательств.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
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