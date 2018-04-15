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Труп неизвестного мужчины нашли в столичном парке
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Труп неизвестного мужчины нашли в столичном парке 

Вечерняя Москва 55 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Тело неизвестного мужчины нашли в одном из парков Москвы.
Труп был обнаружен на улице Головачева, дом 17. Сообщение об этом поступило в полицию 13 апреля а 21:00.
— Прибывшими на место сотрудниками полиции в парке по указанному адресу обнаружен труп неизвестного мужчины с выраженными гнилостными изменениями, — рассказал РИАМО представитель пресс-службы столичного главка МВД России.
Следователи проводят проверку.
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