Труп неизвестного мужчины нашли в столичном парке

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Тело неизвестного мужчины нашли в одном из парков Москвы

Труп был обнаружен на улице Головачева, дом 17. Сообщение об этом поступило в полицию 13 апреля а 21:00.

— Прибывшими на место сотрудниками полиции в парке по указанному адресу обнаружен труп неизвестного мужчины с выраженными гнилостными изменениями, — рассказал РИАМО представитель пресс-службы столичного главка МВД России.

Следователи проводят проверку.

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