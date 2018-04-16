Ещё
Труп искалеченного мужчины нашли в лесополосе в новой Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Труп искалеченного мужчины нашли в лесополосе в новой Москве 

РИАМО 2 часа назад
Фото: riamo.ru
Тело мужчины с переломанной челюстью и раной головы обнаружили на территории лесополосы в поселке Киевский Троицкого округа Москвы, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.
Очевидцы сообщили в полицию об обнаружении трупа в лесополосе по адресу: город Москва, поселение Киевский, поселок Киевский, улица Бекасовская.
«По указанному адресу с переломом нижней челюсти, ушибленной раной теменной области головы обнаружен труп безработного мужчины 1979 года рождения», — сказал собеседник агентства.
Труп направлен в бюро судмедэкспертизы. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
РИАМО: последние новости
Более 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы днем в воскресенье Следствие просит продлить срок домашнего ареста Кириллу Серебренникову Суд Москвы проведет предварительное заседание по легализации имущества Поткина 12 апреля
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии176
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз57
«Грязная сторона раскованного поведения»34
На Россию надвигаются опасные заморозки34
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией260
Видео
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
00:38
Медведи вышли из спячки
Новости Москвы
01:00
Центры госуслуг обновили графики средней загрузки
Новости Москвы
01:07
В районе Северный появятся новые школа и детский сад
Новости Москвы
05:28
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии
Ближний Восток В мире
01:11
Столичные чиновники отчитались о своих доходах
Новости Москвы Личный счет
01:01
Собянин пригласил москвичей на субботники
Новости Москвы
01:01
Москвичи вышли на субботник
Новости Москвы Общество
00:43
Доходы от туризма достигли 700 млрд рублей
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение