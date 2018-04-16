Труп искалеченного мужчины нашли в лесополосе в новой Москве

Тело мужчины с переломанной челюстью и раной головы обнаружили на территории лесополосы в поселке Киевский Троицкого округа Москвы , сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

Очевидцы сообщили в полицию об обнаружении трупа в лесополосе по адресу: город Москва, поселение Киевский, поселок Киевский, улица Бекасовская.

«По указанному адресу с переломом нижней челюсти, ушибленной раной теменной области головы обнаружен труп безработного мужчины 1979 года рождения», — сказал собеседник агентства.

Труп направлен в бюро судмедэкспертизы. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».