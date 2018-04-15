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В Николаеве произошел взрыв на территории автосалона
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В Николаеве произошел взрыв на территории автосалона 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 15 апр — РИА Новости. Взрыв произошел ночью на территории автосалона в Николаеве на юге Украины, в результате которого повреждены окна здания, сообщает пресс-служба главного управления национальной полиции Украины в Николаевской области.
Отмечается, что в воскресенье в 04.20 (время совпадает с мск) в полицию поступило сообщение от предпринимателя о том, что на территории его автосалона «произошел взрыв, в результате которого были повреждены окна здания».
"Во время осмотра места происшествия полицейские изъяли фрагменты взрывного устройства, чеку от гранаты и направили их на исследование", — говорится в сообщении на сайте полиции в Николаевской области.
Проводится расследование, открыто уголовное дело по статье «умышленное уничтожение или повреждение имущества», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет. Устанавливаются все обстоятельства преступления, лица, причастные к его совершению, а также свидетели.
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