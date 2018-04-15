Ещё
Житель Выборга порезал ножом знакомого из Петербурга
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Житель Выборга порезал ножом знакомого из Петербурга 

Ivyborg.ru 1 час назад
Житель Петербурга получил несколько ударов ножом от своего знакомого, проживающего в Выборге. Правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело.
Около 23:00 14 апреля от дома по улице Большевиков в Петербурге в больницу был доставлен 45-летний местный житель. Медики диагностировали у него ножевые раны живота. Потерпевший рассказал, что раны у него появились после нападения 36-летнего знакомого, который живёт на улице Железнодорожной в Выборге.
По факту нападения было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия». Агрессивного жителя Выборга в настоящий момент активно ищут правоохранители.
Ivyborg.ru: последние новости
Глава администрации Подпорожья проведет майские праздники под стражей Жительница Выборга получила уголовное дело за попытку подкупить сотрудника органов Четверо сотрудников ОМВД привлечены к дисциплинарной ответственности из-за смерти дебошира
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США изменили условия вывода войск из Сирии135
Отсчет пошел. Киев решает судьбу договора с Москвой238
США накажут Россию за поддержку Асада822
В Домодедово золотые слитки пробили дно самолета86
CNN показал доказательства «успешности» ударов по Сирии562
Видео
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
05:28
CNN показал доказательства «успешности» ударов по Сирии
В мире Ближний Восток
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
02:04
Добронравов вернулся на сцену
Шоу-бизнес
01:24
Трамп: «Миссия выполнена»
В мире США
00:45
США накажут Россию за поддержку Асада
США В мире
00:44
МИД рассказал о «разлетевшемся в клочья» мифе США
Политика Ближний Восток
02:51
Ракеты Трампа подстрелили рубль
Экономика Статьи
00:46
В Австралии рыбак вытащил из акулы почти сто детенышей
Наука и техника
00:15
Асад похвалил российское оружие
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение