Житель Выборга порезал ножом знакомого из Петербурга

Около 23:00 14 апреля от дома по улице Большевиков в Петербурге в больницу был доставлен 45-летний местный житель. Медики диагностировали у него ножевые раны живота. Потерпевший рассказал, что раны у него появились после нападения 36-летнего знакомого, который живёт на улице Железнодорожной в Выборге.

По факту нападения было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия». Агрессивного жителя Выборга в настоящий момент активно ищут правоохранители.